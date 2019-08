Sarà ancora il circuito del Montmelò a osputare il GP di Spagna nella stagione 2020. Lo ha annunciato la FIA attraverso un comunicato in cui si dà notizia dell'accordo raggiunto con Liberty Media per il prossimo anno quando sul circuito catalano si festeggerà il 50° GP disputato in terra spagnola da quando, nel 1951, sul circuito di Pedralbes si disputò una gara di Formula 1. Sempre nel prossimo anno il Circuit de Barcelona-Catalunya festeggerà i trent'anni dal primo evento organizzato.



Il commento dell'ad della F1 Carey

Parole di soddisfazione quelle pronunciate da Chase Carey, presidente e ad della Formula 1: "Siamo lieti di confermare che il Gran Premio di Spagna sarà nel calendario 2020. La decisione di continuare la nostra permanenza in Spagna fa parte della nostra strategia di mantenimento delle radici europee della Formula 1, che va di pari passo con la volontà di portare il nostro sport in nuovi territori. Nella trattativa è stata fondamentale la volontà degli organizzatori di continuare ad ospitare il nostro Circus, che ha da tanti anni un impatto positivo sull’economia della zona. Nei prossimi mesi torneremo a lavorare per cercare di estendere l’attuale contratto".

Il presidente catalano Quim Torra soddisfatto

Quim Torra, presidente del governo catalano ha voluto aggiungersi alla soddisfazione mostrata da Carey: "La Catalogna ospiterà, per il 30° anno consecutivo un Gran Premio di Formula 1. Il nostro è un Paese con una forte tradizione motoristica e siamo lieti di aver rafforzato la nostra posizione come evento classico nel calendario per gli appassionati di tutto il mondo - ha aggiunto - Durante questi 30 anni, abbiamo integrato questo evento nelle nostre politiche industriali e ora rappresenta uno strumento importante per stimolare l’attività economica nel Paese in termini di turismo, settore automotive e intrattenimento. Inoltre, rappresenta un’ampia vetrina per l’intera popolazione catalana".