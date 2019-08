"Sono soltanto le prove - commenta Hamilton a fine giornata -. Per ora ci sono nove decimi tra noi e Leclerc, ma non credo che dovremo recuperare così tanto. In rettilineo perdiamo, ma la Ferrari lì è sempre andata forte quest’anno". Un circuito, quello di Spa, che sembra favorire la Rossa. "Me lo sentivo che questo week end sarebbe stato favorevole a loro – conclude il cinque volte campione del mondo -. Se non siamo all’altezza dal punto di vista della velocità pura, dobbiamo colmare il gap in altri punti del tracciato. In ogni caso sulla simulazione di gara siamo andati bene: Vettel faceva tempi più alti e se siamo veloci in gara va bene".