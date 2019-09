Si conclude al primo giro il Gran Premio del Belgio per Max Verstappen. Il pilota della Red Bull, in seguito a un contatto in gara con l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, perde il controllo della sua RB15 per una foratura e si impatta contro le barriere dell'Eau Rouge sotto la delusione dei 50mila tifosi olandesi presenti a Spa. La Red Bull è distrutta e Verstappen è costretto ad abbandonare la gara. Macchina danneggiata anche per il finlandese, che è andato immediatamente ai box per il cambio ala.