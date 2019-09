La Formula 1 non si ferma, nonostante il lutto per la morte di Anthoine Hubert, il pilota francese coinvolto in un gravissimo incidente con Juan Manuel Correa nel corso della gara di F2. Non sarà una festa, come accade ogni anno nel mitico circuito belga, ma il Circus prova a ripartire a neanche 24 ore dalla tragedia del sabato. "Oggi corriamo, lo facciamo con il cuore più pesante. Proprio come per Anthoine, le gare sono la nostra passione e il nostro sogno. Ci contraddistinguono. Quindi oggi corriamo per Anthoine. E oggi e sempre lo onoriamo", il tweet sull'account ufficiale della Formula 1. Una giornata triste sul circuito di Spa, iniziata intorno alle 11 con il toccante minuto di silenzio per Hubert da parte dei driver della Formula 2 e della Formula 3. Minuto di silenzio che verrà replicato per alle 14.53, a ridosso del GP di Formula 1. L'unica gara di giornata cancellata è quella di F2. La Ferrari torna in pole con Charles Leclerc. Partenza della F1 confermata alle 15.10: il monegasco proverà a vincere a dedicare il successo all'amico (e quasi coetaneo) Hubert. Diretta su Sky Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Di seguito il programma completo della giornata.

