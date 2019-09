Comincia in salita il weekend del Gran Premio d'Italia per Max Verstappen e Pierre Gasly. Il pilota della Red Bull, che a Spa ha chiuso con largo anticipo la sua gara finendo a muro (contatto con Raikkonen) sarà penalizzato nella griglia di partenza di Monza per la sostituzione del motore della propria RB15. Stesso destino per Pierre Gasly: retrocesso dalla Red Bull alla Toro Rosso, anche il francese dovrà scontare una penalità per l'intera sostituzione della power unit.