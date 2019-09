"Monza è sempre un grande Gran Premio, credo che la Ferrari sia favorita: sul rettilineo sono più veloci rispetto a noi, ma il nostro passo gara è buona: sarà una bella lotta". E’ un Valtteri Bottas sereno quello che ha parlato in esclusiva a Sky Sport alla vigilia del week end del GP d'Italia. "Proveremo a lottare per la vittoria, anche se non sarà semplice. A Monza ci sono tanti tifosi della Ferrari, è comprensibile: ho molto rispetto per i fan, ma sarà un’occasione per fare bene. Ci sarà una grande atmosfera, sarà molto bello", ha poi aggiunto Bottas. Infine, una battuta sul finale di stagione dopo la sua conferma in Mercedes. "E’ molto importante per me fare bene in questa seconda parte di stagione: ad agosto abbiamo rinnovato il contratto, sono contento di correre ancora in questo team".