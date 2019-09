Come spiegato dal team principal Binotto nei giorni scorsi, Ferrari a Monza con la terza power unit: "Abbiamo visto in Belgio che per vincere dobbiamo essere perfetti su ogni fronte e il nostro impegno è fare altrettanto anche a Monza. Non ci sarà margine di errore". Domenica Gran Premio in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

LE PAROLE DEI PILOTI: VETTEL - LECLERC

RIVIVI LA FESTA FERRARI IN PIAZZA DUOMO

FOTO. LE VITTORIE DELLA FERRARI A MONZA - GUIDA TV