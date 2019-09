"Speriamo di essere competitivi come a Spa. In qualifica sembriamo avere un vantaggio. Dobbiamo gestire gomme e trovare l'assetto giusto. Pensiamo di poter dire la nostra". Prudente e ottimista Sebastian Vettel in vista del GP d'Italia a Monza, dove la Ferrrai spera di dare seguito al successo ottenuto in Belgio da Leclerc e dove il tededsco punta invece a trovare il primo successo stagionale. Seb è poi tornato sulla grande festa in Piazza Duomo per i 90 anni della Scuderia: "Quella piazza è un posto iconico già quando è vuota, ma con tutte quelle persone vestite di rosso poi... Forse non dovrei più tornarci perché non so se la troverei ancora così. Bellissimo, con i piloti del passato e una bella opportunità con quelli che vediamo di meno".

Sul successo di Leclerc in Belgio

"Magari può stupire all'esterno, ma Leclerc lo conosciamo bene in Ferrari e per noi non è una sorpresa. Collaboriamo ed è importante perché non sprechiamo energie preziose. A Spa è stato importante per lui, anche se la scomparsa di Hubert lo ha provato", ha detto il tedesco sul compagno di squadra, ponendo l'accento sul rapporto che si è creato tra di loro. "Rispetto a Raikkonen? Si parla di più", ha poi aggiunto scherzando.