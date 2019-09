Aggiornamenti sulle condizioni di Juan Manuel Correa, il pilota di Formula 2 coinvolto nell'incidente di Spa che è costato la vita ad Anthoine Hubert. Come si legge sulla sua pagina Instagram, Correa è in condizioni stabili ed è stato trasferito in una clinica specializzata in Inghilterra, per proseguire nella lunga ripresa dall'infortunio e svolgere esami approfonditi. In particolare, il pilota ecuadoriano nell'incidente in Belgio si è procurato fratture multiple alle gambe e una lesione alla colonna vertebrale.