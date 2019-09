Lando Norris, pilota della McLaren, non ha mai fatto mistero del suo tifo per il campione della MotoGP, Valentino Rossi. Il rookie britannico, in occasione del GP d'Italia, scenderà in pista con stivali e un casco speciali per un omaggio al suo idolo. I colori scelti da Norris, infatti, sono simili a quelli del Dottore: "Volevo rendere questa gara ancora ancora più unica - ha detto ad Autosport - qualcosa da ricordare, ed è bello avere una connessione in più con Valentino Rossi, il mio eroe. È più per dedizione verso di lui che per altro".