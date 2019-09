In occasione della festa in piazza Duomo per i 90 anni della Ferrari, il nostro Carlo Vanzini ha sfidato al simulatore video Sebastian Vettel, che si è mostrato competitivo anche in questa occasione. "Smetti di parlare", scherza con Vanzini che fa la telecronaca. Domenica il GP di Monza in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

LA FESTA FERRARI IN DUOMO PER I 90 ANNI

TUTTE LE VITTORIE A MONZA