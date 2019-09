È un Sebastian Vettel in vena di battute quello che sta affrontando il week end di Monza. Leclerc continua ad andare più forte di lui, ma il tedesco non perde il sorriso. In un'intervista pubblicata sull’account Twitter della F1 ha risposto così a chi gli chiedeva una previsione sul risultato della gara di domenica. "Non posso dire cosa succederà: ho due p..., ma nessuna di queste è di cristallo", la battuta del quattro volte campione del mondo. Vettel ha chiuso il venerdì di prove libere con il terzo tempo. Domenica Gran Premio in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

