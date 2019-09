Toh, chi si rivede. A Monza, nel venerdì di prove libere del GP d’Italia, spunta anche Massimiliano Allegri. L’ex allenatore di Milan e Juventus, che si sta godendo il suo anno sabbatico dopo l'addio dal club bianconero, ha deciso di seguire da vicino la Formula 1 per la prima volta. “Mio figlio è appassionato, ma anche a me piacciono le corse automobilistiche – ha detto a Sky Allegri -. Sono qui per tifare Ferrari, che ringrazio per l’ospitalità”. Un Allegri sorridente ma di poche parole. Non ha voluto parlare del suo futuro in panchina, per lui una giornata di relax da passare in famiglia.