Sono state prove libere poco indicative quelle che si sono disputate quest’oggi sul tracciato di Monza. Sia le FP1 che le FP2 sono state disturbate dalla pioggia che hanno rallentato il lavoro di setup e di simulazione qualifica/gara che erano state programmate dai Team. La Ferrari si è dimostrata a suo agio anche sul tracciato brianzolo, nonostante le temperature della pista piuttosto basse che, solitamente, non si sposano benissimo con la SF90. Charles Leclerc è riuscito a realizzare il miglior tempo della sessione precedendo di soli 68 millesimi la Mercedes di Lewis Hamilton. I tempi realizzati dai due piloti di Ferrari e Mercedes non sono del tutto comparabili: il team di Maranello ha accelerato i tempi per scendere in pista per la simulazione di qualifica mentre, Mercedes ha colto il proprio best time dopo la leggera pioggia che era caduta su Monza. Il terzo tempo è stato ottenuto da Vettel che, come a Spa, sembra essere meno a suo agio di Leclerc. Il quarto tempo lo ha ottenuto Bottas, che è riuscito a precedere le due Red Bull di Verstappen e Albon. Il team di Milton Keynes, nonostante l’utilizzo del motore Honda evoluzione, sembra essere la terza forza in pista, con pochissime speranze di lottare con Mercedes e Ferrari. Bisogna ricordare che l'olandese però domenica dovrà prendere il via dal fondo, avendo montato la quarta Power Unit Honda.

Ferrari favorita per la pole position?

La Ferrari si candita come favorita per la pole position anche in questo fine settimana anche se, l’impressione avuta oggi è che le Frecce d’argento siano più vicine rispetto a quanto avevamo visto una settimana fa in Belgio. La SF90 si è presentata sul circuito di casa con una configurazione aerodinamica molto similare a quella utilizzate sulle Ardenne. Il pacchetto da basso carico è stato leggermente rivisto con l’utilizzo di un’ala posteriore con un profilo principale che presenta un bordo d’attacco leggermente più pronunciato e con un flap mobile con corda ridotta per diminuire ulteriormente la resistenza all’avanzamento.