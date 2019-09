Dopo Spa Charles Leclerc si conferma in pole position anche a Monza davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas. Solo quarto Sebastian Vettel. Finale di qualifiche caotico dopo l'incidente di Raikkonen. Solo Sainz e Leclerc (già primo) sono riusciti a evitare la bandiera a scacchi e a completare un ultimo giro veloce. Per questo le vetture, adottando una tattica suicida per poter prendere la scia della macchina precedente, sono sotto investigazione e la griglia resta provvisoria. Tre vetture penalizzate per via del cambio di motore: Verstappen, Gasly e Norris partiranno dal fondo dello schieramento.

PRIMA FILA

Charles Leclerc- Ferrari

Lewis Hamilton - Mercedes

SECONDA FILA

Valtteri Bottas - Mercedes

Sebastian Vettel - Ferrari

TERZA FILA

Daniel Ricciardo - Renault

Nico Hulkenberg - Renault

QUARTA FILA

Carlos Sainz - McLaren

Alexander Albon - Red Bull

QUINTA FILA

Lance Stroll - Racing Point

Kimi Raikkonen - Alfa Romeo Racing

SESTA FILA

Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo Racing

Kevin Magnussen - Haas

SETTIMA FILA

Daniil Kvyat - Toro Rosso

Romain Grosjean - Haas

OTTAVA FILA

Sergio Perez - Racing Point

George Russell - Williams

NONA FILA

Robert Kubica - Williams

Pierre Gasly - Toro Rosso

DECIMA FILA

Lando Norris - McLaren

Max Verstappen - Red Bull