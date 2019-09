Il predestinato, Charles Leclerc, lo chiamiamo così, da tempo, da quando si è affacciato diciottenne sul palcoscenico che conta, quello di un week end di F1. Con la GP3 prima, con la F2 poi, due campionati a contorno del piatto forte che lui ha reso decisamente interessanti, vincendoli entrambi al primo colpo a suon di record, pole e vittorie. Sapevamo che non era un azzardo il suo passaggio in Ferrari, dopo solo un anno di F1, adesso si sta convincendo anche chi avrebbe rinnovato un altro anno a Raikkonen. Ha sempre rappresentato il nuovo, la scintilla, l’emozione in un anno rosso opaco. Intenso, invece, in Belgio e Monza con un gran lavoro della squadra, da non dimenticare, ma lui ci ha messo tanto del suo, anche nel suo animale egoismo, tipico di uno sportivo affamato. DNA da cannibale. Non dimentichiamo quando Vettel non rispettò gli ordini di scuderia con la Red Bull in Malesia ad esempio. Arrivare così giovane in Ferrari non è da tutti, diventare il più giovane vincitore di un gran premio alla guida della Ferrari, battendo il record di Ikcs, datato 1968, è speciale. Ha commesso errori, ne farà altri, è solo alla sua seconda stagione di F1, contro le cinque del suo coetaneo Verstappen, ma lo dicevamo prima e lo diremo poi, tutto gli si può perdonare a uno così, più maturo dei sui quasi 22 anni.