Charles Leclerc l’ha rifatto. Seconda vittoria consecutiva per il "predestinato" dopo Spa. Il giovane monegasco riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio nel circuito di Monza dopo 9 anni. L’ultimo a vincere con la Rossa era stato Fernando Alonso, prima del dominio Red Bull e Mercedes. "La gara più dura della mia vita", l'ha definita Leclerc dopo il trionfo, prima di ricevere l’abbraccio della Marea Rossa. Nonostante qualche errore, il monegasco ha saputo reggere alla pressione come un veterano. Prima ha resistito all’assalto di Lewis Hamilton, poi di Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes, anche per via di un lungo del compagno di squadra, chiude secondo. Lewis è terzo e polemizza con i commissari, rei secondo il leader del Mondiale di non aver punito la manovra di Leclerc durante il duello corpo a corpo tra i due.