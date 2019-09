Rivola, ex d.s. Ferrari Academy, su Leclerc: "Gli auguro di non cambiare mai". VIDEO

Massimo Rivola, attuale Ceo dell'Aprilia, conosce molto bene Charles Leclerc. Per anni è stato coordinatore e direttore sportivo della Ferrari Driver Academy, il programma di formazione di giovani piloti della scuderia di Maranello che ha, nel giovane monegasco, il miglior talento mai prodotto. Nell'intervista assieme a Luigi dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha elogiato più il Leclerc uomo che non il pilota: "Una persona squisita, un ragazzo che ti entra nel cuore, sia di persona che attraverso la televisione. Un consiglio per lui? Non cambiare mai, anche quando avrà le tasche più piene di soldi e la pancia più piena di mondiali, come gli auguro". Un messaggio speciale di chi l'ha visto crescere e maturare ma che, in questo weekend, sarà impegnato nel Gran Premio di Misano, in diretta su Sky Sport MotoGP

L'URLO LIBERATORIO PER LECLERC

VIDEO. GLI HIGHLIGHTS DELLA VITTORIA DI LECLERC