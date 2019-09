Da Singapore alla Spagna, la passione dei motori viaggia veloce su Sky, soprattutto in questo weekend molto speciale. Tra venerdì 20 e domenica 22 settembre vivremo un fine settimana pieno di emozioni, grazie al doppio appuntamento tra Formula 1 e MotoGP. La Ferrari è impegnata a Marina Bay, mentre i campioni del Motomondiale tornano in pista ad Aragon dopo lo spettacolo di Misano. Attenzione alle modifiche: la MotoGP anticiperà di un'ora la gara per evitare la concomitanza con il GP di Singapore di F1. Ecco la guida tv per non perdersi neanche una sessione di motori. I canali di riferimento sono sempre gli stessi: Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport MotoGP (canale 208). Il GP di Singapore e il GP di Aragon saranno disponibili anche su Sky Sport Uno

F1, LA GUIDA TV DEL GP SINGAPORE