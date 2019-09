COME CAMBIA LA CLASSIFICA

Comincia la festa di Marquez, che alla 200^ gara nel Motomondiale festeggia la 52^ vittoria in top-class, 8^ quest'anno, la 78^ considerando tutte le classi. Con 300 punti in classifica, vola a +98 punti su Dovizioso. 90° podio in top-class, il 13° quest'anno, l'11° consecutivo, il 129° considerando tutte le classi. In linea di massima a Marquez basta mettere a segno 2 punti in più di Dovizioso a Buriram per vincere il titolo.