Charles Leclerc si ripete. Dopo Spa e Monza, il monegasco della Ferrari cala il tris a Singapore. Su un circuito difficile per la 'Rossa', Charles strappa una pole position, la terza di fila, la quinta in stagione (nessuno come lui). Dopo le qualifiche, il pilota esprime tutta la propria soddisfazione. "Sono davvero contento. In alcuni momenti ho temuto di perdere la macchina. Ringrazio il team che ha fatto un lavoro fantastico su una pista che non ci dava per favoriti".