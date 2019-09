"Leclerc deluso? Strategia inevitabile"

Nella domenica perfetta della Ferrari, c'è però qualcuno (in parte) scontento. Si tratta di Charles Leclerc. Nei suoi team radio, il monegasco ha manifestato il proprio stupore per strategia attuata dalla scuderia. Binotto ha analizzato anche questa situazione. "Abbiamo sentito in radio più di una volta Charles essere rimasto sorpreso per il sorpasso subito. Però credo sia stata la scelta giusta, senza dubbio. In quel momento sapevamo che Verstappen era pronto a fermarsi, ed eravamo intenzionati a difendere la posizione di Seb. Era l’unica possibilità per provare a superare Hamilton. Se non avessimo fatto fermare Sebastian in quel giro, forse in quello dopo non saremmo stati pronti ad accogliere Charles. Dovevamo liberare l’ingombro anche per lui, così abbiamo deciso di far fermare prima Vettel, che poi è stato bravissimo a fuggire in uscita. Le gare sono anche questo". Charles, reduce dalle vittorie a Spa e Monza, era all'inseguimento del terzo successo consecutivo, che gli avrebbe permesso di eguagliare Damon Hill e Mika Hakkinen, unici a centrare il 'tris' da neo-vincitori. "Il suo desiderio di vincere è fondamentale, e giusto. Giusto che sia così, che lo voglia. Poi ci sono momenti in cui il muretto non ha visione d’insieme. Insieme a lui capiremo il perché delle scelte, ma credo che siano abbastanza scontate".