La gara: il sorpasso di Vettel su Leclerc

La doppietta a Singapore regala alla Ferrari la speranza di guardare con fiducia a questo finale di stagione, da affrontare con l'obiettivo di raggiungere altri risultati importanti nei rimanenti GP. Ma quando tutti si potevano aspettare il successo di Leclerc, partito in pole position, ecco arrivare la vittoria di Vettel, alla prima gioia stagionale. Dopo una partenza regolare, le Ferrari hanno mantenuto la prima e la terza posizione (in mezzo a loro Hamilton, partito secondo e arrivato quarto). Prima parte di gara senza alcun problema per il monegasco, che ha contenuto gli attacchi del campione del mondo in carica e del compagno di scuderia. Tra il 20° e il 21° giro il momento cruciale della corsa: Vettel si è fermato insieme a Verstappen per il pit stop, un giro dopo di lui è toccato a Leclerc. Il giovane talento della Ferrari è uscito dai box alle spalle del compagno: questione di strategia. Da quel momento la Safety Car è entrata in pista ben tre volte e Vettel ha sempre mantenuto la posizione su Leclerc, che da parte sua non ha mai rischiato pericolosi attacchi. Alla fine è stata festa rossa, 784 giorni dopo l'ultima volta: la Ferrari è tornata davanti a tutti.