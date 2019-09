"Grazie ragazzi, grande gara! Forza Ferrari, sempre!". Era un po' che non sentivamo Sebastian Vettel gioire così per una vittoria nel Mondiale. Una scena che mancava alla Formula 1 e alla Ferrari da ben 22 gare, esattamente dal GP del Belgio del 2018. Il successo del tedesco consegna alla Scuderia di Maranello la terza vittoria consecutiva in un campionato che si riaccende, anche se la leadership di Lewis Hamilton e della Mercedes non è in discussione. Poco conta, al momento. Spa, Monza e Marina Bay hanno rilanciato un Cavallino che fino alla gara in Belgio avava giarato al piccolo trotto. Vittoria giusta e meritata quella del 32enne tedesco, soprattutto in chiave Mondiale 2020, per allontanare i rumors su ipotetici cambiamenti nel garage rosso.