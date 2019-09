A Singapore la Ferrari sorprende un po' tutti. La doppietta della 'Rossa' sul circuito di Marina Bay è merito del grande lavoro di Binotto e di tutto il team. "Lasciando perdere le strategie - anche se Leclerc ha di che rimanere deluso -, c'è da celebrare il ritorno di Sebastian Vettel. Il tedesco, messo in discussione dopo il GP di Monza, ha dato una risposta da campione, centrando la prima vittoria in stagione". La Ferrari vive un momento magico, come racconta un dato: erano 11 anni che la casa italiana non vinceva 3 Gran Premi di fila. La F1 torna domenica con la gara in Russia: diretta su Sky Sport

