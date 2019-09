Storica doppietta

La Ferrari entra nella storia del GP di Singapore, realizzando una doppietta come mai nessuno prima. Inoltre, come detto, grazie al trionfo di Vettel riesce a conquistare il terzo successo consecutivo di una stagione cominciata male, anzi malissimo, ma raddrizzata con i successi a Spa (Belgio), a Monza e quindi Marina Bay. A una vettura che riesce a volare su tre circuiti così diversi, niente può essere precluso. L'altra notizia che arriva da Singapore, questa volta negativa, riguarda la Mercedes che non riesce a salire sul podio, preceduta - oltre che dalle due Ferrari - dalla Red Bull con motore Honda dell'olandese Max Verstappen.

Il gioco di pit stop

Tutto bene a Maranello, dunque, anche se durante la gara sale un po' di tensione per il gioco dei pit-stop e delle strategie pre-gara, con Leclerc che si è ritrovato alle spalle dell'amico-rivale. Il successo delle Rosse è così arrivato a parti invertite, proprio mentre il monegasco volante - dopo la pole di sabato - assaporava una magnifica tripletta. Leclerc non ha fatto certo salti di gioia quando al giro numero 21, tornando in pista, si è ritrovato davanti il compagno di scuderia che, invece, aveva cambiato le gomme due giri prima. Da quel momento in poi, il giovane monegasco, pur dando tutto, non è più riuscito a mettere la propria vettura davanti a quella di Vettel. Via radio ha manifestato il suo umore.