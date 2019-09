A Sochi la strategia prevedeva che Leclerc dalla pole concedesse la scia a Vettel, dietro di lui in griglia, per passare Hamilton. Il tedesco supera entrambi al via, si porta al comando e allunga tanto da non farsi risuperare dal compagno di squadra, nonostante i richiami del team. Al giro 23 il muretto chiama ai box il monegasco, tardando invece la sosta del tedesco. Charles torna in testa e la doppietta sembra cosa fatta: poi la Ferrari numero 5 si ferma per un problema al motore e tutto cambia. Qui i team radio che ricostruiscono la domenica del Cavallino

