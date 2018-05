Gli orari del weekend di MotoGP: a che ora sarà la partenza?

Il Gran Premio di Francia, quinto GP del Motomondiale, è in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208) già a partire da giovedì con la conferenza piloti, fissata per le ore 17. Domenica appuntamento con la gara di MotoGP alle ore 14, preceduta alle 11 dalla Moto3 e seguita alle 12.20 dalla Moto2 (le sfide delle tre classi live anche su Sky Sport 1).

Come fare a seguire il GP di Francia 2018?

Il racconto della MotoGP sarà affidato a Guido Meda, affiancato da Mauro Sanchini, che commenterà anche la Moto3 con Zoran Filicic, a sua volta telecronista della Moto2 insieme Roberto Locatelli. Vera Spadini è la padrona di casa dei Paddock Live, mentre per gli aggiornamenti e le interviste dalla pit-lane ci saranno gli inviati Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli. Il pilota Alex De Angelis fornirà aggiornamenti su piloti e dinamiche di pista dai box. Tutto in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP HD (canale 208).

Il GP di Francia in tv su Sky

Primo appuntamento giovedì alle 17 con la conferenza stampa dei piloti della MotoGP: presenti Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Johann Zarco, Valentino Rossi, Andrea Iannone, Danilo Petrucci. Venerdì i piloti delle tre classi scendono sulla pista di Le Mans per la prima giornata di prove libere: prima sessione dalle 8.55 e la seconda a partire dalle 13.05. Sabato, dopo la terza sessione di libere dalle 8.55, è il turno delle qualifiche: alle 12.30 la Moto3, alle 14.10 la MotoGP e alle 15 la Moto2.

Nella quattro-giorni di Le Mans, anche due speciali su Sky Sport MotoGP. Giovedì alle 18.45 "34 e lode": Guido Meda intervista in esclusiva Kevin Schwantz, indimenticabile pilota texano Campione del mondo con la Suzuki 500 nel 1993. Schwantz racconta di come siano cambiati i rapporti tra i piloti in pista rispetto al passato e di come la tecnologia abbia influito sulle corse, anche se l'aspetto principale rimane il pilota, con il suo talento e cuore. Sabato alle ore 12 appuntamento con la 2^ puntata di "The Test", il format in collaborazione con MotoSprint che racconta la produzione di serie a due ruote. Tanti anche gli approfondimenti, a partire da Talent Time, da domani a sabato al termine di Paddock Live Show. Domenica, alle 13.30, appuntamento con Grid, il racconto della mezz'ora di pre gara fatto dalla postazione di commento e dalla griglia di partenza per vivere tutte le emozioni prima dello spegnimento del semaforo. E poi, al termine della gara di MotoGP, Zona Rossa, il post gara con le interviste ai protagonisti e le prime analisi. Chiude Race Anatomy, domenica alle 19, condotto eccezionalmente da Mara Sangiorgio, nel cui studio gli ospiti analizzeranno fatti principali e protagonisti della giornata di gara, con lo Sky Sport Tech e la realtà virtuale ad accompagnare il racconto.

Non solo tv: il liveblog della gara in tempo reale su sito e l'app di Sky Sport

Il racconto del Motomondiale non è solo in tv: potete avere tutti gli aggiornamenti anche sul web con skysport.it e grazie all'App di Sky Sport. Con il nostro liveblog vi portiamo direttamente sui tracciati per farvi vivere da vicino le grandi emozioni del Mondiale. Cronaca, foto, video esclusivi e sondaggi su ogni GP della stagione. Durante le gare delle tre categorie, il Match center dell'App conterrà i tempi ufficiali forniti da Dorna e la cronaca scritta in real time.