Arriva subito la risposta di Pecco Bagnaia, al primo giorno di libere di Assen. Primo al mattino, primo al pomeriggio: chi temeva (o sperava) in una crisi del leader del campionato, ritrovatosi con un solo punto di vantaggio in classifica su Oliveira, dopo la sfortunata gara di Barcellona è accontentato. Pecco c’è. Certo, ci sono anche Mir e Quartararo, in oggettiva crescita. Alex Marquez (ottavo) resta tra gli avversari più temibili, almeno per l’esperienza che ha rispetto a loro. E Oliveira non va mai giudicato fino allo start di domenica (a Barcellona ha recuperato 15 posizioni in gara). Ma Bagnaia è a posto, anzi, è al suo posto. E’ lui il riferimento della Moto2 e l’apertura del weekend olandese lo ha confermato. Perché il suo giro più veloce è arrivato senza forzare (almeno a occhio), con fluidità e senza sbavature. Mentre i suoi avversari hanno dovuto impegnarsi, spesso al limite del necessario, ed evidentemente con più lavoro di messa a punto davanti. Pecco è il capofila di una pattuglia italiana ritrovata e agguerrita: Luca Marini, terzo dietro Mir, sembra aver recuperato i problemi alla spalla che lo hanno condizionato nelle ultime gare (ma è meglio aspettare la gara di domenica per una conferma), Baldassarri (quinto dietro Quartararo), Locatelli (settimo nella comparata) e Pasini (ottavo) mandano a loro volta messaggi positivi. Con Fenati, decimo, sono quindi ben sei i piloti italiani nei primi dici posti della griglia virtuale del venerdì. Miguel Oliveira, l’avversario principale di Bagnaia, è invece solo dodicesimo, per ora. Ma il portoghese va giudicato sotto la bandiera scacchi, perché in sette gare è già finito cinque volte sul podio.