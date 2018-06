La guida di Jorge Lorenzo

Se Marquez è il re della guida “spigolosa” e porta costantemente alla perdita di aderenza la gomma anteriore e la posteriore della sua Honda, Rossi e Dovizioso sono fortissimi in staccata e Pedrosa è quello che fa le linee più strette, Lorenzo è il pilota che ha la guida più neutra in MotoGP e quello con le velocità di percorrenza delle curve più elevate. Per far rendere al massimo questo suo modo di guidare, Lorenzo ha bisogno di una moto neutra nell’assetto, con un bilanciamento perfetto tra avantreno e retrotreno, e di un motore lineare nell’erogazione che questa neutralità di assetto non la metta in crisi. Praticamente l’opposto delle caratteristiche da sempre attribuite alla Desmosedici da MotoGP.

Dato che far cambiare carattere alla rossa bolognese non era riuscito nemmeno al Dottore, sembrava che l’impresa potesse risultare ardua anche a Lorenzo e, d’altro canto, non era presumibile che dopo una intera carriera costruita guidando la moto in questo modo, il Martillo potesse adeguarsi a modificare il suo stile.

Quello che due anni fa era stato valutato poco, però, era che la Desmosedici non era più la moto che solo Stoner sapeva far andare forte e nemmeno quella, già profondamente modificata con il telaio in alluminio perimetrale, dei due anni di Rossi, ma una MotoGP diversa per la quale era già stata avviata un’evoluzione profonda nella direzione utile anche alle caratteristiche della guida di Lorenzo.