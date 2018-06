Con il tempo di 1'33.378 Maverick Vinales è stato il più veloce nel venerdì di Assen: ruolo fondamentale nel risultato dello spagnolo è stata la forcella, stando alle sue dichiarazioni post libere. "Abbiamo montato una nuova forcella, mi piace, è un peccato non averla provata negli scorsi GP, magari avrebbe risolto tanti problemi. Miglioriamo giorno dopo giorno su tanti piccoli dettagli e io prendo sempre più confidenza con la moto, sono fiducioso". Passi in avanti dopo i test per lo spagnolo: "Abbiamo lavorato molto al Montmelò, mi sono concentrato su piccoli cambiamenti per essere più comodo sulla moto e hanno funzionato". La Yamaha è sempre molto competitiva su questo circuito, tanto che l'ultima vittoria in MotoGP della casa di Iwata è arrivata proprio 12 mesi fa qui in Olanda con Valentino Rossi. Il Dottore ha chiuso le FP2 in quarta posizione e si è detto soddisfatto del lavoro: "È stata una giornata positiva nel complesso, perché stamattina ho chiuso terzo ma nel finale ho montato una gomma nuova quindi realisticamente sono intorno alla quinta-sesta posizione. Nel pomeriggio ho finito quarto e tutti abbiamo provato con la gomma nuova a parte Marquez che è sceso in pista con le usate, siamo tutti molto vicini". Dove migliorare? "Non sono ancora abbastanza forte in staccata e in entrata, poi bisognerà scegliere la gomma per la gara e sarà importantissimo soprattutto il posteriore. Se le previsioni vanno avanti cosi sarebbe il massimo perché questa è una delle piste più belle del mondo e girare qui 3 giorni con il sole (quando di solito c’è sempre rischio pioggia) sarebbe davvero un sogno".