Zampata di Andrea Iannone nelle prove libere del venerdì di Assen: la sua Suzuki chiude ad appena 0.121 dalla Yamaha del migliore, Maverick Vinales. "La nostra Suzuki ha raggiunto un buonissimo livello, con gomme nuove è la migliore in pista. Il problema è che con le gomme usate invece peggiora tanto, anche quando le temperature di alzano, così alla fine soffriamo molto più degli altri", spiega Iannone. "Questo è un peccato perché in questo momento sono molto forte, mi gioco posizioni molto importanti. C'è qualcosa che manca, ma non dipende da me", aggiunge. Il fattore gomme è fondamentale nel Mondiale: "In questo Campionato incide fino al 90%. Vincono le moto che riescono a consumarle meno, a gestirle meglio nell'arco della gara. Non vince la moto piu veloce, perché la nostra per esempio sul giro secco potrebbe essere la più competitiva". A proposito di moto veloci: "Se il titolo si decidesse il venerdì e sabato sarei in cima... Nelle ultime gare sono sempre tra i migliori nelle Libere e nelle qualifiche. Ma purtroppo la domenica ancora non siamo in formissima".