Zoppicando, zoppicando… Martin torna in pole position. La caduta di ieri non ha compromesso nulla: lo spagnolo al momento buono salta fuori. Ed è bravo anche nella strategia in qualifica, scegliendo il momento giusto per lanciarsi in pista senza troppi avversari in scia. Per gli amanti delle statistiche è il primo pilota a raggiungere le 14 pole in Moto3.

Sbaglia tutto invece Bezzecchi nel giro lanciato si ritrova con il compagno di squadra Kornfeil: toccata e via di fuga. Da lì non succede più nulla e il leader del mondiale chiude ottavo. Poco male, il passo non è male e in Moto3 le fughe solitarie sono piuttosto rare. In prima fila finiscono invece Enea Bastianini e Nicolo Bulega, in via di progressivo recupero dopo una prima parte di campionato in ombra. Enea deve invece confermare lo step di Barcellona: una vittoria che lo ha riportato in alto, nelle posizioni a cui era atteso da inizio stagione.

Anche Canet può recriminare su qualche errore che gli costa una possibile prima fila: alla fine è quarto, davanti a un consistente Dalla Porta, ma lo spagnolo è tra i candidati al podio. Un po’ sottotono Di Giannantonio, finora mai in evidenza in questo week end. Partirà dalla terza fila ma gli manca ancora qualche decimo per stare coi primi. E’ comunque messo meglio di Antonelli che scatterà due file più indietro col quindicesimo posto. Per non dire di Migno, in difficoltà da venerdì e finito molto lontano in qualifica: il ventiquattresimo tempo è piuttosto al di sotto delle sue possibilità.