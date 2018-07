Non è il primo, ma è di sicuro quello che si è proposto al team Sic-Yamaha (team satellite della Yamaha ufficializzato questa settimana dopo giorni di intense trattative) nel modo più originale, Scott Redding. Il pilota britannico, che attualmente fa coppia con Aleix Espargaró in Aprilia, è "sceso in pista" sul proprio account twitter lasciando un messaggio ai tifosi: "Fate un retweet se pensate che debba essere io a guidare la seconda moto del team Sic-Yamaha nel prossimo anno. Non voglio soldi, ma una moto competitiva". Nel frattempo sale l'attesa per la decisione di Dani Pedrosa, che verrà comunicata giovedì. Per ora da quello che filtra dal box Honda è che lo spagnolo stia pensando seriamente al ritiro. Non è un caso, dunque, che in molti si stiano candidando sulla seconda Yamaha del team Petronas. I nomi tra cui scegliere sono tanti: Jorge Lorenzo, Alvaro Bautista, Lorenzo Baldassarri, Fabio Quartararo, Milla Kallio e ora anche Scott Redding.