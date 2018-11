Jorge Lorenzo non correrà il GP della Malesia che si correrà a Sepang all'alba italiana. Lo spagnolo, operato al polso il polso dopo la caduta in Thailandia, non è al 100% e questo sarà il suo terzo weekend di fila senza salire sulla Ducati, team che lascerà al termine della stagione. Una scelta che avrebbe potuto comportare la decurtazione dello stipendio, cosa poi evitata dall'accordo tra le parti, come ha avuto modo di spiegare il direttore sportivo della Ducati, Paolo Ciabatti. Tutto sistemato? Macché. Le parole di Andrea Dovizioso hanno scatenato una polemica iniziata in tv e proseguita a colpi di tweet. Alla domanda sul forfait di Jorge, Dovi ha risposto: "Non conosco i dettagli, sono situazioni un po' strane in generale. Situazioni che capitano spesso in Ducati o con certi piloti. Parole sibilline? Lo lascio così, non è un problema mio". Poi, su Twitter, la prima replica di Lorenzo è stata: "Sei un vero gentiluomo". Poco dopo, nel dialogo con follower: "Chi è Dovizioso? Un campione del Mondo. Della 125. Invidioso e opportunista".

LORENZO, TUTTI I TWEET DELLA DISCORDIA