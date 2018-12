Marc Marquez pronto a cominciare la riabilitazione dopo l'intervento alla spalla sinistra al quale è stato sottoposto nelle ultime ore. Il campione del mondo della MotoGP, che ha subito diverse lussazioni nel corso della stagione, ha voluto ringraziare tutti i fan per il sostegno attraverso un post e una foto su Instagram: "Ciao a tutti! Mi sento già meglio e grazie per il supporto". Come detto, gli auguri di pronta guarigione sono arrivati da centinaia di fan, ma anche da molti colleghi. Il pilota spagnolo potrebbe essere dimesso entro la giornata di giovedì (6 dicembre) per poi seguire un programma di riabilitazione di sei settimane nella sua Cervera. Conclusa questa fase, nel mese di febbraio inizierà la preparazione in vista dei test a Sepang a febbraio.