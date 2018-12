Il Mondiale 2019 si avvicina e i team annunciano le date in cui presenteranno le rispettive squadre: il 23 gennaio toccherà alla Honda del campione del mondo Marc Marquez e del neoarrivato Jorge Lorenzo, ma prima sarà il turno della Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. La nuova Rossa di Borgo Panigale verrà svelata il 18 gennaio a Neuchatel (Svizzera). La Yamaha dei confermati Valentino Rossi e Maverick Vinales ha deciso invece di aspettare il 4 febbraio, a due giorni dai test in Malesia: appuntamento non più in Spagna ma in Indonesia, a Jakarta. La data da segnarsi in agenda per il team Ktm (in pista dal prossimo anno con l'inedita coppia Pol Espargaró-Johann Zarco) è infine il 12 febbraio, non cambia la sede scelta che rimane quella della fabbrica a Mattighofen (Austria).

