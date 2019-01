Sui social l'avvicinamento al Mondiale 2019 prosegue tra i primi battibecchi interni alle scuderie (vedi le fiammate Lorenzo-Petrucci), i bilanci dell'anno scorso dei team manager e le immagini dei piloti in vacanza (ultimo della lista Rossi, che ha salutato Madonna di Campiglio su Instagram). Ma in attesa della prima gara della stagione, fissata per il 10 marzo sul circuito di Losail, in Qatar, c'è un altro conto alla rovescia cha sta per scadere: quello delle presentazioni. Tutte da seguire in diretta su Sky. Tra poco più di una settimana toccherà alla Ducati della nuova coppia Dovizioso-Petrucci: evento che potrete seguire anche in live streaming su skysport.it. Facciamo ordine: ecco i prossimi appuntamenti che dovete segnare in agenda.

Ducati: 18 gennaio

Dal 2018 al 2019 non è cambiata la scuderia in cima alla lista delle presentazioni: sarà la Ducati la prima a svelarsi. E' cambiata, invece, la coppia dei piloti: Jorge Lorenzo in Honda, al fianco di Andrea Dovizioso ci sarà Danilo Petrucci. L'evento si terrà in Svizzera, presso il Philip Morris R&D Center di Neuchatel. L'ad Domenicali ha già garantito: "Nel box si rivede l’armonia giusta".