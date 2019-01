DUCATI, LA PRESENTAZIONE IN LIVE STREAMING

Dovizioso e Petrucci insieme dal 2019, Luigi Dall'Igna: "Con la nuova coppia di piloti prima di tutto verrà l'interesse del team, non mi riferisco agli ordini di scuderia ma intendo la sinergia nello sviluppo della moto nel weekend di gara. Dovizioso rappresenta la continuità, elemento fondamentale del nostro team. Ha concluso al 2° posto negli ultimi due anni e vuole fare ancora meglio, vuole il titolo. Petrucci è con noi dal 2015, non ha ancora vinto una gara ma questo dovrà essere il suo obiettivo principale nel 2019 oltre a quello di lottare per i podi in ogni gara. L'obiettivo primario per Ducati? Lottare per il campionato".