"Sono sempre stato appassionato di moto, mi sono sempre divertito andando in moto. Non sono così tanto veloce in moto, diciamo che non sono terribile, ma non sono ancora abbastanza veloce... Se non fossi impegnato con la Formula 1 sarei da qualche parte a girare con le moto". Così Lewis Hamilton, pilota Mercedes e campione del mondo, nell'intervista realizzata da Antonio Boselli durante le qualifiche della MotoGP in Qatar.



Suggestione MotoGP: ma è solo una fantasia?



"Passare alle moto? Ci penso, ma è molto difficile, ormai sono troppo vecchio per cambiare, ci sarebbe un divario troppo grande dai piloti attuali del Motomondiale", ha aggiunto il britannico.



Ma salire su una MotoGP...

"Sicuramente succederà in qualche occasione, sarebbe un vero onore correre con Rossi in pista, sarebbe davvero pazzesco, ma dovrebbe insegnarmi tutto. Le sfide mi tengono in vita, lavorare con il mio team in Formula 1 mi trasmette sensazioni molto positive", ha proseguito il 34enne di Stevenage.