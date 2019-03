Il Mondiale Superbike arriva al Chang International Circuit di Buriram per il Round di Thailandia. Dopo il weekend da sogno a Phillip Island, Bautista e la Ducati dovranno vedersela nuovamente con le Kawasaki, in primis quella di Rea, che ha vinto quasi tutte le gare nell'appuntamento del sud est asiatico da quando è in calendario. "Dobbiamo rimanere concentrati, ha detto Bautista che, con la sua Ducati numero 19, si trova ad affrontare la prima stagione nel mondiale delle derivate di serie e ha centrato una favolosa tripletta in Australia. Attenzione anche alle Yamaha (sia factory Pata sia Indipendenti GRT) attese protagoniste in Thailandia dopo essersi ben si sono comportate nel precedente appuntamento del Mondiale 2019.

Superbike, gli orari del Round Thailandia su Sky

Nel triennio 2019-2021, Sky Sport MotoGP sarà l’unico canale a trasmettere in diretta tutti i Round del World Superbike (13 appuntamenti), del World Supersport (12) e del World Supersport 300 (9). Il round Thailandia in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Sabato Superpole dalle 7, Race1 dalle 10. Domenica: Superpole Race dalle 7, Supersport race dalle 8.15, Race2 dalla 10.

Curiosità sul Round Thailandia

Le otto gare corse in Buriram sono sempre state vinte da un pilota britannico: sei di Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), una da Sykes (oggi in forza al BMW Motorrad WorldSBK Team) e una da Davies (Aruba.it Racing – Ducati). A Buriram, Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) potrebbe iniziare il pecorso per diventare il primo esordiente della categoria a vincere consecutivamente le prime 3 gare disputate nel WorldSBK. In Gara 1 al Circuito Internazionale di Chang, Leon Haslam (al rientro quest'anno nel mondiale SBK dopo aver vinto nel 2018 il BSB) affronterà la sua 220esima gara nel WorldSBK. È il settimo pilota a raggiungere questo traguardo, il prossimo da superare sarà Aaron Slight che è a quota 229. Le statistiche di Rea a Buriram sono impressionanti: si è sempre qualificato tra i primi tre, ha conquistato tre pole position e una terza casella in griglia nel 2016 (oltre alle citate 6 vittorie). Il 4 volte campione del mondo non ha mai finito oltre la quarta posizione su questa pista, vincendo sei gare su otto: l’unico risultato che ha ottenuto fuori dal podio è stata la quarta piazza registrata in Gara 2 lo scorso anno.



IL PROGRAMMA DEL ROUND DI THAILANDIA SU SKY



Sky Sport MotoGP (diretta canale 208)

SABATO 16 MARZO

6.50: Superpole Superbike

7.35: Superpole Supersport 60

10.00 Gara 1 Superbike (anche su Sky Sport 1)



DOMENICA 17 MARZO

7:00: Superpole Race Superbike

8:10: Gara Supersport 600

10:00: Gara 2 Superbike (anche su Sky Sport 1)