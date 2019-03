Alvaro Bautista stana Jonathan Rea nella sua tana, prendendosi di prepotenza pole, vittoria in Gara 1 e record della pista sia in qualifica che in gara. La pista di Buriram si è rivelata adatta alle caratteristiche della Ducati Panigale V4R, che ha mostrato uno strapotere decisivo in rettilineo, ma il campione del mondo si era imposto in sei delle otto gare disputate in Thailandia e meditava vendetta. Scattato davanti a tutti, Bautista ha commesso un errore alla prima curva permettendo a Rea di sfilarlo: i due hanno dato vita a un duello spettacolare durato due terzi di gara, con un contatto che rischiava di costare la gara allo spagnolo. Rea ha spremuto se stesso e la sua moto al limite tenendo dietro Bautista per diversi giri, ma quando la Ducati è ripassata al comando ha fatto la differenza chiudendo con otto secondi di vantaggio.

Per Bautista è la quarta vittoria in quattro gare, dopo aver dominato il weekend di Phillip Island; Rea lo segue in classifica a diciotto punti di distanza, frutto di quattro secondi posti. Terzo in gara e nel mondiale è Alex Lowes, che per tutta la corsa ha respinto la concorrenza del compagno di team Michael Van Der Mark, bravo a rimontare dalla decima casella in griglia. Quinto posto per Leon Haslam, di un solo decimo davanti a Marco Melandri: la battaglia tra i due li ha visti arrivare al contatto a pochi giri dal termine, perdendo il gancio di Lowes e Van Der Mark per il podio. Il ravennate ha dovuto lottare con una moto molto nervosa in rettilineo, tanto da costringerlo a chiudere il gas per evitare di innescare troppi movimenti.

Settimo Sandro Cortese, seguito da un positivo Michael Ruben Rinaldi, solo sedicesimo in griglia di partenza, ma ottavo a fine gara dopo essere stato anche davanti al tedesco per alcuni giri. Una scivolata ha invece rovinato la gara di Chaz Davies, pronto a giocarsela proprio con questi piloti, ma finito a terra alla curva 3 nelle prime fasi e quindicesimo al traguardo. A terra anche Eugene Laverty per un problema ai freni, fortunatamente senza riportare conseguenze nella caduta.



Tutti i tempi di Gara 1: