Andrea Dovizioso proprio non ce la fa a stare lontano dalle piste. Nella settimana senza gare di moto, ne ha approfittato per fare un test a Misano con un’Audi RS5 in versione DTM. Il campionato turismo tedesco, infatti, passerà da Misano per le due gare dell’8 e 9 giugno e Dovizioso sarà in griglia come ospite d’onore. L'esperienza non sarà semplice, perché le auto del DTM hanno 610 cavalli di potenza, 640 con il "push to pass", l’ala posteriore mobile. Prestazioni esagerate e sopratutto una gestione del mezzo che un pilota di moto deve imparare. Proprio questa è la sfida più grande di Dovizioso, che deve rendere automatici tanti aggiustamenti sul volante e contemporaneamente spingere forte.

Dovizioso-DTM, il bilancio dei primi test

Nella prime due giornate di test, il pilota della Ducati ha percorso oltre 150 giri, facendo simulazioni di gara e di qualifica. I tempi sono buoni, ma vanno limati soprattutto gestendo le gomme, che hanno un degrado importante. Ma da questo punto di vista, DesmoDovi è uno dei più bravi nelle moto, ci vorrà del tempo, ma conoscendolo prima o poi ci arriverà anche nelle auto.