Non solo Andrea Dovizioso. Gerhard Berger, il capo del DTM, vuole sognare davvero in grande. Dopo aver convinto il pilota della Ducati a partecipare come wild card alla tappa di Misano nel weekend dal 7 al 9 giugno, adesso l’ex ferrarista vorrebbe anche Rossi. "Ci abbiamo provato, devo essere sincero: il mio sogno era avere Valentino con la BMW e Dovizioso con l'Audi – rivela Berger in un’intervista ad Autosport -. Per adesso ho realizzato metà del mio sogno, magari l’anno prossimo riuscirò a realizzarlo per intero”. Il capo del DTM ha quindi accarezzato l’idea di avere entrambi i piloti italiani della MotoGP nella terza tappa del campionato tedesco delle auto da turismo che si svolgerà a Misano. In un'intervista del luglio 2017 Berger aveva già espresso il desiderio di avere Rossi nel DTM: "Lo metterei io stesso in macchina potendo, è una bella idea, siamo disponibilissimi a realizzarla anche se non è semplice".

Il precedente di Alex Zanardi in DTM

L’anno scorso Alex Zanardi ha preso parte con la BMW alla gara DTM di Misano, chiudendo con un fantastico 5° posto. Per adesso Rossi resta concentrato sul lavoro con la Yamaha, ma quando la sua esperienza in MotoGP finirà, Valentino potrebbe decidere di partecipare a un campionato su quattro ruote. Esperienza che non ha mai nascosto di apprezzare, come dimostrano i suoi test in passato con la Ferrari Formula 1 o le sue tante partecipazioni al Rally di Monza. Magari un giorno la sfida in pista tra Rossi e Dovizioso si sposterà dalle moto alle macchine. Per adesso continuiamo a godercela in MotoGP.