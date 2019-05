La settimana del GP d'Italia si apre con il "Mugello day": tanti contributi in diretta dal paddock. Petrucci: "Questa è LA gara per me e Dovi, puntiamo al podio". Alle 16.30 l'intervista in esclusiva a Dovizioso, alle 18 Rossi. Entrambi saranno anche presenti nella conferenza stampa in programma alle 17: con loro Marquez, Petrucci, Miller e Baldassarri. Gli orari delle gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14

GUIDA TV