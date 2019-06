Facce tese, sguardi indagatori che scrutano gli altri box, cercano l'attimo giusto per attaccare il tempo. Ogni qualifica della Moto3 è anche una sfida di tattica. La scia giusta può cambiare tutto, ma al Mugello la tensione è palpabile. Più che in altre gare. Ai primi giri le coppie si aiutano, Antonelli e Suzuki escono insieme (con semaforo e bandiera rossa, contro il regolamento). I due dell'Estrella Galicia, Lopez e Garcia, seguono pochi secondi dopo. Non c'è mai nulla di scontato nella classe minore.

Sorpresa Migno

Forse era nell'aria la pole position di Tony Arbolino (la terza in carriera, la prima della stagione), il più veloce al mattino e straordinario al momento giusto dove con un giro perfetto ha rifilato un distacco di quasi sette decimi al secondo classificato, Gabriel Rodrigo. Non era invece pronosticabile il quarto posto di Andrea Migno, in difficolta venerdì e costretto a superare la Q1. Forse non era nemmeno prevedibile il terzo posto di Lorenzo Dalla Porta, in difficoltà nell'ultimo turno di libere. Felicità per gli italiani che hanno regalato le prime soddisfazioni della giornata al pubblico del Mugello.