Terzo tempo per Acosta nelle pre-qualifiche di Le Mans: "Sarà difficile entrare in top 5 sia sabato che domenica, ma sono felice per come è andato il venerdì - ha dichiarato a Sky Sport -. Abbiamo sempre lavorato bene, è stato fatto un gran lavoro sul passo gara per essere più competitivi e per gestire meglio le gomme". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE