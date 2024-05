Nel paddock di Le Mans tiene banco il mercato piloti, in particolare la scelta di Ducati sul futuro compagno di squadra di Bagnaia nel team ufficiale, con Martin, Marquez e Bastianini in corsa: "La speranza per Enea c’è ancora, anche perché non è stato comunicato ancora niente. Ma è chiaro che per il futuro serve una bella gara, bisogna arrivare nei primi posti", ha puntualizzato il manager del pilota romagnolo a Sky Sport

