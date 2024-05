Lunga chiacchierata tra il pilota del Pertamina VR46 Racing Team e il nostro Sandro Donato Grosso per 'Talent Time'. Il romagnolo ha parlato del suo rapporto con Valentino Rossi ("Mi sta sempre vicino, soprattutto nei momenti negativi") e delle sue ambizioni: "Una moto ufficiale è il sogno di tutti - ammette - ma prima bisogna meritarsela". Una battuta anche su Marc Marquez: "Lo guardiamo come un maestro". L'intervista integrale

Le Mans è una pista che evoca dolci ricordi per te, una super vittoria l'anno scorso.

"È stata una gara bellissima, forse una delle migliori della mia carriera"

In quel weedend eri 'illuminato'.

"Sì, non so perché ma avevo la sensazione che avrei fatto bene e prima di correre l'ho anche detto a mia mamma. È stato magico".

Quando ti fermi un momento, come in aereo, magari per raggiungere un circuito, che pensieri fai riguarda alla tua vita?

"Ci sono posti che ti portano alla mente bei ricordi, altri meno: alla fine è sempre tutto legato al risultato. Così, cerco di capire quello che si può migliorare, dove ho sbagliato".

E dal punto di vista umano?

"Sicuramente penso ai sacrifici che quotidianamente faccio a casa e in pista per cercare di essere sempre al top. Ripenso a tutti i miei sforzi per motivarmi per al massimo".

Sorridi a te stesso?

"Certo! Cerco di essere sempre il più allegro possibile".

Secondo un nostro sondaggio piaci tantissimo, soprattutto ai giovani, indipendentemente se tu vinca o meno.

"Mi fa molto piacere e l'ho notato, è stato un grandissimo supporto in queste prime gare della stagione, in cui ho faticato un po'. Mi è servito tanto. Sai: nei momenti belli ci sono tutti, in quelli brutti un po' meno...".

Perché piaci? Sei il ragazzo della porta accanto...

(sorride) "Boh... io sono semplicemente me stesso e se piaccio così come sono non posso che esserne felice".

A Jerez hai conquistato un podio strepitoso. E quel coro su Valentino...

"È stata una giornata fantastica. E ho fatto tutto il giro d'onore sfogandomi un po', urlando dentro il casco, e vedere Vale là con noi... è stato bellissimo. Mi ha sempre supportato, specialmente nei momenti difficili, mi è stato sempre vicino. Abbiamo lavorato tanto insieme per cercare di venire fuori dalle difficoltà".