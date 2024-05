Nel finale delle pre-qualifiche Bastianini è stato protagonista di una caduta mentre stava realizzando il suo miglior giro. Scivolata che ha impedito al pilota Ducati, poi 11°, di entrare in top 10 e di strappare il pass diretto per il Q2 del sabato. La Ducati numero 23 sarà così costretta a passare dal Q1 insieme con Marquez e Binder. "Nel complesso la giornata è stata positiva e il passo c'è, essere rimasto fuori per 10 millesimi fa inca***re", ha dichiarato al termine della giornata

